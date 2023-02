Coppa Italia, oggi due partite dei quarti in attesa dell’avversario dell’Inter

L’Inter ieri ha superato i quarti di finale di Coppa Italia, battendo 1-0 l’Atalanta grazie a Darmian (vedi articolo). Oggi sono due le partite in programma, che definiscono l’altra semifinale. La squadra di Inzaghi, con il ritorno in casa, in semifinale affronterà una tra Juventus e Lazio.

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

Fiorentina-Torino mercoledì 1 febbraio ore 18 – diretta TV Italia 1

Roma-Cremonese mercoledì 1 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5

Juventus-Lazio giovedì 2 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5

Inter-Atalanta 1-0 57′ Darmian

In grassetto le squadre qualificate.

Qui il tabellone della fase finale.