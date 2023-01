Coppa Italia, il tabellone dagli ottavi alla finale: Inter, pronto l’esordio

L’Inter campione in carica è pronta a entrare in gioco in Coppa Italia, dove martedì comincia la fase finale con gli ottavi. Ecco tutto il tabellone sino all’ultimo atto, in giornata sono usciti anche i canali della diretta TV delle partite che apriranno il 2023 (vedi articolo).

TABELLONE FASE FINALE COPPA ITALIA 2022-2023

OTTAVI DI FINALE

1 Inter-Parma martedì 10 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

8 Milan-Torino mercoledì 11 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

7 Fiorentina-Sampdoria giovedì 12 gennaio ore 18 – diretta TV Italia 1

6 Roma-Genoa giovedì 12 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

5 Napoli-Cremonese martedì 17 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

2 Atalanta-Spezia giovedì 19 gennaio ore 15 – diretta TV Italia 1

3 Lazio-Bologna giovedì 19 gennaio ore 18 – diretta TV Italia 1

4 Juventus-Monza giovedì 19 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

QUARTI DI FINALE (mercoledì 1 febbraio)

1 Vincente ottavi di finale 1-Vincente ottavi di finale 2

2 Vincente ottavi di finale 3-Vincente ottavi di finale 4

3 Vincente ottavi di finale 5-Vincente ottavi di finale 6

4 Vincente ottavi di finale 7-Vincente ottavi di finale 8

SEMIFINALI (andata mercoledì 5 aprile, ritorno mercoledì 26 aprile)

1 Vincente quarti di finale 1-Vincente quarti di finale 2

2 Vincente quarti di finale 3-Vincente quarti di finale 4

FINALE COPPA ITALIA

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 mercoledì 24 maggio orario da definire, Stadio Olimpico di Roma

Giocano in casa (e la semifinale di ritorno in casa) le squadre con il numero di ingresso più basso nel tabellone di Coppa Italia. In blu la parte di tabellone che riguarda l’Inter.

COPPA ITALIA – POSIZIONE NEL TABELLONE



1 Inter

2 Milan

3 Napoli

4 Juventus

5 Lazio

6 Roma

7 Fiorentina

8 Atalanta

10 Torino

13 Bologna

15 Sampdoria

16 Spezia

19 Cremonese

20 Monza

22 Genoa

32 Parma