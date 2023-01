Viscogliosi: «L’Inter ha stupito per la facilità con cui ha gestito il Napoli»

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia, è tornato a parlare della vittoria dell’Inter e del rinnovo di Milan Skriniar.

FACILITÀ – Gianluca Viscogliosi ha parlato a proposito della vittoria di ieri dell’Inter contro il Napoli, oltre che di Milan Skriniar: «A me non ha stupito tanto la vittoria. La rosa dell’Inter è molto competitiva. Ha stupito la facilità con cui ha gestito l’avversario. Che ha un imprevedibilità nei singoli notevole. Qui fanno fatti i complimenti ad Inzaghi perché è suo il merito. Anche perché ha fatto rimanere vivo un Campionato che poteva finire già ieri. Ora si gioca un’altra partita, il rinnovo di Skriniar. Al momento l’Inter può fare ben poco. L’offerta è stata fatta. Ora la palla passa allo slovacco. Chiaro che andare a giocare con Messi, Mbappe e Neymar non sarebbe male». Questo il suo commento anche sul tema rinnovo.