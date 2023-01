Campionato Primavera 1, calendario 18ª-24ª giornata. Inter sabato in campo

Il Campionato Primavera è pronto a ripartire dopo ben due mesi di sosta: domani le prime partite. La Lega Serie A, nel frattempo, oggi ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi per le sette giornate che avviano il girone di ritorno. Qui il programma sino alla fine dell’andata, l’Inter di Chivu sarà in campo sabato in casa dell’Empoli.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 18ª GIORNATA

Roma-Cesena venerdì 10 febbraio ore 14

Napoli-Lecce venerdì 10 febbraio ore 16

Torino-Cagliari sabato 11 febbraio ore 11

Inter-Bologna sabato 11 febbraio ore 13

Verona-Sampdoria sabato 11 febbraio ore 15

Fiorentina-Udinese domenica 12 febbraio ore 11

Frosinone-Milan domenica 12 febbraio ore 13

Atalanta-Empoli domenica 12 febbraio ore 15

Juventus-Sassuolo domenica 12 febbraio ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 19ª GIORNATA

Cesena-Napoli martedì 14 febbraio ore 15

Cagliari-Inter mercoledì 15 febbraio ore 12

Lecce-Frosinone mercoledì 15 febbraio ore 12

Bologna-Roma mercoledì 15 febbraio ore 14

Empoli-Fiorentina mercoledì 15 febbraio ore 14

Milan-Sampdoria mercoledì 15 febbraio ore 16

Torino-Atalanta mercoledì 15 febbraio ore 16

Verona-Sassuolo mercoledì 15 febbraio ore 18

Udinese-Juventus giovedì 16 febbraio ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 20ª GIORNATA

Bologna-Verona sabato 18 febbraio ore 13

Cesena-Milan domenica 19 febbraio ore 11

Fiorentina-Cagliari domenica 19 febbraio ore 11

Sampdoria-Lecce domenica 19 febbraio ore 11

Sassuolo-Napoli domenica 19 febbraio ore 13

Inter-Torino domenica 19 febbraio ore 15

Frosinone-Udinese lunedì 20 febbraio ore 11.30

Roma-Atalanta lunedì 20 febbraio ore 14.30

Juventus-Empoli lunedì 20 febbraio ore 16.30

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 21ª GIORNATA

Atalanta-Juventus venerdì 24 febbraio ore 14

Milan-Fiorentina venerdì 24 febbraio ore 16

Udinese-Bologna sabato 25 febbraio ore 11

Verona-Inter sabato 25 febbraio ore 13

Napoli-Frosinone sabato 25 febbraio ore 15

Torino-Roma domenica 26 febbraio ore 10.45

Lecce-Cesena domenica 26 febbraio ore 11

Cagliari-Empoli domenica 26 febbraio ore 13

Sassuolo-Sampdoria domenica 26 febbraio ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 22ª GIORNATA

Bologna-Frosinone venerdì 3 marzo ore 15

Sampdoria-Atalanta sabato 4 marzo ore 11

Cesena-Torino sabato 4 marzo ore 13

Roma-Napoli sabato 4 marzo ore 13

Fiorentina-Sassuolo sabato 4 marzo ore 15

Inter-Lecce domenica 5 marzo ore 11

Cagliari-Milan domenica 5 marzo ore 13

Juventus-Verona domenica 5 marzo ore 15

Empoli-Udinese lunedì 6 marzo ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 23ª GIORNATA

Juventus-Torino venerdì 10 marzo ore 18

Napoli-Cagliari sabato 11 marzo ore 11

Atalanta-Inter sabato 11 marzo ore 13 *

Frosinone-Sampdoria sabato 11 marzo ore 15

Milan-Bologna sabato 11 marzo ore 15 **

Lecce-Udinese domenica 12 marzo ore 11

Roma-Empoli lunedì 13 marzo ore 14

Verona-Fiorentina lunedì 13 marzo ore 16

Sassuolo-Cesena lunedì 13 marzo ore 18

* se l’Inter dovesse qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Youth League la partita si giocherà venerdì 10 marzo alle ore 14

** se il Milan dovesse qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Youth League la partita si giocherà venerdì 10 marzo alle ore 16

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 24ª GIORNATA

Fiorentina-Frosinone sabato 18 marzo ore 11

Udinese-Sassuolo sabato 18 marzo ore 11

Bologna-Napoli sabato 18 marzo ore 13

Torino-Verona sabato 18 marzo ore 15

Inter-Roma domenica 19 marzo ore 11

Cesena-Atalanta domenica 19 marzo ore 13

Empoli-Milan domenica 19 marzo ore 13

Cagliari-Lecce domenica 19 marzo ore 15

Sampdoria-Juventus domenica 19 marzo ore 15

*** se la Juventus non dovesse qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Youth League la partita si giocherà venerdì 17 marzo alle ore 16