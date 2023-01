Inter-Parma, ottavi di Coppa Italia: definito il canale della diretta TV

Si avvicina Inter-Parma, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo aver già reso noto data e orario, ovvero martedì 10 gennaio alle 21, è arrivata dalla Lega Serie A anche la comunicazione sul canale che trasmetterà la partita.

CANALE TV – Per tutti coloro che martedì 10 gennaio alle 21 non affronteranno il freddo di Milano per essere a San Siro, Inter-Parma sarà regolarmente visibile in diretta TV. Dove? Su Canale 5, come comunicato oggi dalla Lega Serie A. Definito quindi il canale televisivo per la sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia.