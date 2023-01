Inter, in Coppa Italia test per la difesa: attacco dell’Atalanta al top

L’Inter contro l’Atalanta dovrà fare singolare attenzione alla fase difensiva. I bergamaschi infatti nelle ultime partite hanno ritrovato la miglior forma offensiva. Con Lookman come protagonista assoluto.

ATTACCO ON FIRE – Inter-Atalanta sarà un vero e proprio test per la difesa di Inzaghi. Gli uomini di Gasperini infatti nel 2023 hanno cambiato pelle. Dopo una lunga fase di stagione in cui il tecnico ha pensato principalmente alla fase difensiva, nelle ultime partite i bergamaschi hanno ritrovato la verve offensiva che li ha caratterizzati negli ultimi anni. I numeri parlano chiaro: da gennaio l’Atalanta ha segnato 22 gol in 6 partite. Con un protagonista assoluto: Ademola Lookman.

PERICOLO NUMERO UNO – Lookman è stato il più costante dell’attacco di Gasperini in tutta la stagione. Ma nelle ultime gare ha ulteriormente accelerato. Nelle ultime 4 presenze il nigeriano ha messo insieme 7 gol. 2 a testa contro Salernitana, Juventus e Spezia, uno contro la Sampdoria. La metà del suo bottino totale da 14 reti in stagione. L’Inter dovrà trovare il modo di assorbirne l’urto.