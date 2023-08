Inter, allenamento in mattinata: attesa per la prima di Pavard

Mentre aspetta di accogliere ufficialmente Benjamin Pavard, Simone Inzaghi pensa già al campo e alla sfida in programma a San Siro domenica contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro ha guidato l’allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile, senza il francese, impegnato nelle visite mediche.

SEDUTA MATTUTINA – Allenamento mattutino per l’Inter di Simone Inzaghi, con Benjamin Pavard che dovrà ancora attendere per il suo primo allenamento con i compagni. Il francese, infatti, è ancora alle prese con le visite mediche di rito che lo porteranno a diventare ufficialmente un nuovo difensore nerazzurro. Sfida con la Fiorentina, quindi, già in preparazione, dopo la vittoria perentoria per 0-2 sul Cagliari in trasferta. Ma l’attesa per Pavard ad Appiano Gentile sta già salendo, con la sua prima seduta prevista per domani.