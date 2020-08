Graziani: “Sanchez assenza pesante. Con lo Shakhtar gara aperta”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva Ciccio Graziani ha parlato di Inter, soffermandosi su Alexis Sanchez e sulla partita di lunedì con lo Shakhtar Donetsk.

ASSENZA PESANTE – «Mi dispiace per Alexis Sanchez. Spero non sia niente di grave: un giocatore così abbiamo visto che anche con Lautaro Martinez funziona a meraviglia. In questo momento si possono perdere dei pezzi per strada, speriamo che l’Inter possa recuperare questo ragazzo. Nel fattore cambi è straordinario».

AVVERSARIO TOSTO – «La partita contro lo Shakhtar Donetsk? L’Inter può farcela: la squadra è solida e prende pochi gol, che è un altro vantaggio. Io sono molto fiducioso, penso che in finale ci possa arrivare anche se lo Shakhtar Donetsk è una buona squadra. Ha dei buoni giocatori, forti e anche bravi fisicamente, sarà un bello scontro. Vediamo domani, ma bisogna essere fiduciosi sull’Inter quest’anno».