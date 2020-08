Lautaro Martinez con lo Shakhtar Donetsk ha l’occasione per tornare al top

Lautaro Martinez dopo i primi sei mesi al top è ancora in tempo per lasciare il suo segno nella stagione dell’Inter. Con lo Shakhtar Donetsk ci vorrebbe un gol.

MANCA QUALCOSA – Lautaro Martinez è stato una delle grandi sorprese della stagione dell’Inter. L’argentino è cresciuto vertiginosamente nei primi mesi di stagione, convincendo Conte e imponendosi come uno dei migliori giovani attaccanti del panorama mondiale. La seconda parte di stagione l0 ha visto più in difficoltà, ma nelle gare di Europa League post Covid il numero 10 ha sempre risposto presente. Almeno a livello di prestazione. C’è però una mancanza chiara e netta, che sarebbe ideale colmare proprio lunedì.

GOL CERCASI – Quale è presto detto. Lautaro non è mai entrato nel tabellino dei marcatori. In generale in Europa League, non solo post Covid. Il Toro non è ancora riuscito a segnare nella coppa, proprio lui che con 5 reti è il miglior marcatore dell’Inter in Champions League. Lukaku dal Getafe ha indossato i panni di Superman e trascinato la squadra, ma più si va avanti più è importante trovargli un partner. Qualcuno che faccia un passo avanti, da leader. L’argentino nella prima parte di stagione lo ha fatto, diverse volte. Tanto che i due formano una coppia da record.

SERVE UN LEADER – Ritrovare quello smalto contro lo Shakhtar farebbe contenti tutti, il suo partner preferito in primis. Ma avrebbe una valenza ancora maggiore vista l’assenza per infortunio di Alexis Sanchez. Il numero 7 è di fatto l’unica alternativa a Lautaro e senza di lui Conte è chiaramente a corto di opzioni. Un Lautaro capace di trovare il gol, magari subito come piace a lui, sarebbe proprio una risorsa preziosa.