Di Marzio: “Incontro Zhang-Conte, ogni momento buono. Mercato Inter…”

Di Marzio è in collegamento da Lisbona per Sky Sport 24, nel giorno dell’arrivo di Zhang a Dusseldorf (vedi articolo). Il giornalista spiega come potrà essere l’incontro fra il presidente dell’Inter e Conte, così come i nomi sul mercato.

FACCIA A FACCIA – Così Gianluca Di Marzio: «Le valutazioni e i confronti che lo stesso Antonio Conte auspicava per il termine della stagione? Bisognerà aspettare questa partita, e i tifosi dell’Inter si augurano anche la prossima, per sedersi attorno a un tavolo. Le divergenze non sono fra Steven Zhang e Conte, ma fra Conte e un’altra parte della dirigenza. Lo stesso Conte avrebbe voluto una presenza più costante di Zhang qui, poi c’è stata la pandemia e non è stato facile per lui tornare a Milano. Adesso è fondamentale per cercare di ripartire, se ci sarà la volontà da parte di entrambi, con molta serenità e volontà di intenti: proprio per una questione di rapporti, che si erano incrinati fra le varie parti. Da oggi in poi ogni momento è buono, al di là della partita, per mettere due punti, a capo e ripartire per cercare di costruire un’Inter ancora più vincente. Mercato? I nomi sono quelli fatti negli scorsi giorni: Marash Kumbulla, Sandro Tonali e Tanguy Ndombele, poi Emerson Palmieri e Vitaliy Mykolenko. Sono queste le situazioni aperte per l’Inter, però intanto adesso c’è la partita e l’eventuale finale. Dopo ci sarà tempo per colmare quelle lacune che soprattutto Conte crede di avere nell’organico».