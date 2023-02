Gosens in dubbio per Inter-Udinese! Non l’unico indisponibile – CdS

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese in programma sabato sera. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Inzaghi potrebbe dover fare a meno di Robin Gosens. Il tedesco non sarà l’unico assente

INDISPONIBILE – L’Inter, archiviato il pareggio contro la Sampdoria, si prepara alla sfida contro l’Udinese in programma sabato alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe dover rinunciare a Robin Gosens: le condizioni del tedesco, uscito acciaccato dalla sfida del Marassi, saranno rivalutate fra oggi e domani. L’esterno ex Atalanta non sarà l’unico indisponibile: anche Correa, reduce da un problema alla coscia, sta lavorando a parte. L’argentino dovrebbe tornare a disposizione dopo la sfida di Champions League contro il Porto.

Fonte: Corriere dello Sport