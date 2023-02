Lukaku-bis, l’Inter valuta il rinnovo del prestito per il prossimo anno – TS

Romelu Lukaku è tornato a Milano dopo la cessione record al Chelsea. Quest’anno però ancora non è riuscito a incidere.

LUKAKU-BIS – Romelu Lukaku la scorsa estate è tornato all’Inter, ma solo in presito. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri e il Chelsea avrebbero già un gentleman agreement per rinnovare il prestito. La società sta però valutando i pro e i contro. Questa stagione Lukaku l’ha passata spesso fuori. Solo in queste settimane sembra stia tornando e non è certo quello visto nei due anni assieme ad Antonio Conte. L’anno prossimo Big Rom compirà 30 anni. Diverse le valutazioni che stanno facendo in Viale della Liberazione.

CONTI – Un aspetto che va sempre considerato è il lato economico. Lukaku all’Inter quest’anno è costato un totale di 19 milioni. Da dividere tra prestito e stipendio, ridotto grazie al decreto crescita. Una cifra che per quanto non sia certo esagerata, lo è per il rendimento del belga. Al momento fermo a due reti stagionali. È chiaro che quanto succederà nei prossimi mesi sarà fondamentale per la scelta della dirigenza riguardo il suo futuro.

FUTURO – Lukaku ha già fatto il primo passo. La punta sarebbe disposta a ridursi l’ingaggio, come si legge sul quotidiano piemontese. Un risparmio che potrebbe aiutare l’Inter nella trattativa per il rinnovo del prestito. L’obiettivo dei nerazzurri è di ottenere uno sconto dal Chelsea. Per l’estate 2024 i due club dovranno inserire quanto meno un diritto di riscatto per Lukaku. In quella data, il belga peserà per altri 45 milioni agli inglesi. Difficile che l’Inter sborsi una cifra tale, a Londra potrebbero accettare una minusvalenza considerando l’operazione Lukaku un fallimento.

fonte: Tuttosport – Federico Masini