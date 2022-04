Gosens, convocato in Udinese-Inter? Anche per lui oggi decisiva – CdS

Robin Gosens, così come per Samir Handanovic (vedi articolo), c’è cauto ottimismo in vista di una possibile convocazione in vista di Udinese-Inter.

VERSO LA CONVOCAZIONE – Ance per Robin Gosens oggi sarà decisivo per capire se sarà in grado di tornare a disposizione e dunque convocabile in vista di Udinese-Inter, gara in programma l’1 maggio alle 18. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tedesco ha ormai smaltito l’affaticamento muscolare, ieri ha lavorato con maggiore intensità, ma occorre che ritorni in gruppo per verificare le sue condizioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

