Vidal recuperato e pronto per sfida l’Udinese: nuova possibilità da titolare – CdS

Vidal è pronto per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, e lo farà candidandosi seriamente per una maglia da titolare vista la squalifica di Hakan Calhanoglu.

ORA PRONTO – Arturo Vidal convocato in Udinese-Inter, prenota un posto da titolare a centrocampo. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa Italia è ormai un ricordo e, visto che occorre sostituire lo squalificato Calhanoglu, il cileno si candida anche per una maglia da titolare. In genere tutta la stagione il cileno è stato il primo sostituto a centrocampo, difficile che Simone Inzaghi cambi le gerarchie adesso. Solo una volta, contro la Lazio, il sostituto del turco è stato Roberto Gagliardini, ma soprattutto perché l’avversario era la Lazio e c’era da contrastare Milinkovic-Savic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

