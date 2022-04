Handanovic tiene l’Inter con il fiato sospeso: ottimismo, oggi la decisione – CdS

Handanovic migliora in vista della trasferta contro l’Udinese, ma secondo quanto riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, una decisione definitiva verrà presa nella giornata di oggi.

LA DECISIONE – Samir Handanovic dopo aver dovuto saltare il match con il Bologna per una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome, ieri stava già meglio, ma si è limitato a lavorare a parte. Ad ogni modo, è fondamentale che si senta sicuro, che non abbia condizionamenti nei movimenti, soprattutto quando si tratta di girarsi. Altrimenti il suo impiego finirebbe per essere rischioso. Anche vero, però, che la situazione attuale è delicata dopo quanto successo al Dall’Ara. Non dovesse farcela toccherà a Ionut Radu, con la speranza di poter mettere da parte quanto successo. Al netto delle manifestazioni di affetto e conforto che il portiere rumeno ha continuato a ricevere pure ieri all’interno dello spogliatoio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

