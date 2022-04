Serie A, 35ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Vigilia di Udinese-Inter, ma la quartultima giornata di Serie A comincia da oggi con ben quattro anticipi. Come spesso accaduto in stagione tocca alla Lazio lo slot del sabato sera, ossia uno dei tre in diretta TV su Sky Sport.

Cagliari-Verona – sabato 30 aprile ore 15 – diretta streaming DAZN

Napoli-Sassuolo – sabato 30 aprile ore 15 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Genoa – sabato 30 aprile ore 18 – diretta streaming DAZN

Spezia-Lazio – sabato 30 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Juventus-Venezia – domenica 1 maggio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Torino – domenica 1 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Milan-Fiorentina – domenica 1 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Udinese-Inter – domenica 1 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Roma-Bologna – domenica 1 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Salernitana – lunedì 2 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 74

Inter 72

Napoli 67

Juventus 66

Roma 58

Lazio 56

Fiorentina 56

Atalanta 55

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 44

Udinese 43

Bologna 42

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Salernitana 25 *

Genoa 25

Venezia 22 *

* una partita in meno