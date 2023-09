Giroud torna a Milano dopo l’infortunio! Derby a rischio? Ecco cosa filtra

Giroud si è infortunato nel corso di Francia-Irlanda dov’è stato costretto ad abbandonare il campo lasciando il posto a Marcus Thuram, che ha anche segnato. Secondo quanto riportato da l’Equipe, l’attaccante francese tornerà a Milano dopo aver fatto degli accertamenti. La sua presenza per il derby resta in dubbio, ma ecco cosa filtra nello specifico.

PRIMA DEL DERBY – Dopo l’infortunio Olivier Giroud tornerà a Milano e capire meglio l’entità dell’infortunio accusato contro l’Irlanda. Dalle prime analisi effettuate in patria, però, sembrerebbe non essere niente di grave. Gli accertamenti non hanno evidenziato grossi problemi ed è per questo che motivo che, in via precauzionale, il francese lascerà il raduno per tornare a Milano. A poco più di una settimana dal derby di Milano contro l’Inter, Giroud ha concordato con il ct Didier Deschamps che era preferibile non correre rischi per essere in campo in questi due complicati incontri. Nelle prossime ore il rientro a Milanello dove sarà monitorato dallo staff medico, ma dalla Francia filtra ottimismo riguardo il suo impiego.