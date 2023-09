Bowen: «Felice di essere all’Inter. Serie A molto competitiva»

L’Inter Women ha annunciato una nuova calciatrice in mattinata. Katie Bowen si è introdotta al mondo nerazzurro con un’intervista per il club.

NUOVO ARRIVO – Katie Bowen si è presentata così: «Sono felice di essere qui. Sono molto contenta, è un grande sfida per me e la mia carriera dopo averne trascorsa tanta negli Stati Uniti. Sono pronta al calarmi nel calcio europeo. Quest’opportunità significa molto per me e la mia famiglia, ho sempre voluto giocare in Europa. Dopo aver parlato con lo staff ho capito che era il posto giusto per me. La Serie A è un campionato che sta crescendo molto di anno in anno ed è molto competitivo. Ho amiche che hanno giocato in Italia e mi hanno detto che è stata un’esperienza positiva. Sono veloce, penso di essere intelligente e una leader. Spero di mostrare queste mie qualità all’Inter e aiutare la squadra a vincere trofei»