Giroud carica il Milan: «Inter non invincibile, sappiamo i loro punti deboli!»

Giroud ha parlato alla vigilia del Derby di Milano contro l’Inter. Il centravanti francese lancia la sfida ai nerazzurri e carica l’ambiente Milan. L’anno scorso decise il Derby con una doppietta

NON INVINCIBILE − Giroud lancia la sfida all’Inter alla vigilia del Derby: «Bisogna continuare a vincere perché se vinciamo andiamo davanti a loro. Il gol dello scorso anno? Non so se posso descrivere le sensazioni che ho provato. Se avessimo perso quella partita, poi saremmo stati troppi distanti per poter vincere lo Scudetto. L’Inter non è invincibile, possono perdere le partite. Noi sappiamo i loro punti deboli, i Derby si vincono col cuore. Cardinale? Lui crede che possiamo fare bene, possiamo fare una grande stagione. Lo vogliamo mostrare a tutti. Al 100% mi piacerebbe decidere questo Derby».