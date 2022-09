Milan-Inter, 2 cose da capire in casa nerazzurra: l’unico vero dubbio

La situazione sulla formazione nerazzurra che potrebbe schierare domani il tecnico Simone Inzaghi nel derby contro il Milan.

DERBY – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’allenamento dell’Inter sarà alle ore 18, praticamente nello stesso orario in cui domani si giocherà il derby contro il Milan, per avere tutte le condizioni e simulare quella che potrebbe essere una prova tattica del match. Ci solo delle cose da capire. Si attende Bastoni in gruppo per capire se sarà in campo domani altrimenti sarà è pronto Dimarco. Da capire anche chi sarà l’esterno di sinistra con Darmian che ha dimostrato di avere una buona affidabilità nell’ultima sfida contro la Cremonese. L’unico vero dubbio di formazione è in attacco tra Dzeko e Correa. Lautaro Martinez è il punto fisso. Il Toro guiderà il reparto offensivo nerazzurro.

Fonte: Sky Sport