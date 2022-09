Agoumé: «Troyes la miglior scelta, parlato a lungo con tecnico e dirigenza»

Agoumé ha salutato nuovamente l’Inter per trasferirsi in Francia, questa volta al Troyes. Per il centrocampista francese si tratta della seconda esperienza consecutiva in Ligue 1 dopo quella al Brest

MIGLIOR SCELTA − Agoumé è passato dall’Inter al Troyes (vedi formula di trasferimento). Il giocatore si è presentato così alla stampa francese: «La scorsa stagione ho avuto l’opportunità di giocare in Ligue 1 e voglio ancora fare esperienza in questa stagione con l’ESTAC. Diversi giovani giocatori di questa rosa hanno mostrato grandi cose all’inizio della stagione. Tocca a me aiutare il gruppo e permettere alla squadra di raggiungere i suoi obiettivi. Ho scelto l’ESTAC anche perché volevo tornare a giocare in Francia. Mi sono sentito apprezzato dall’allenatore e dalla dirigenza e abbiamo parlato a lungo. Volevo prendere la decisione giusta e Troyes è stato la migliore per me in questa stagione. Ho avuto un ottimo feeling con l’allenatore e la dirigenza. Le discussioni sono andate molto bene. Sono pronto a dare il massimo il prima possibile e da domenica contro il Rennes se lo farà».