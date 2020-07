Genoa, Iago Falque dalla panchina. Ballottaggio Pandev-Favilli – SM

Davide Nicola è pronto a varare l’11 anti-Inter. Nel Genoa probabile partenza di Iago Falque dalla panchina. In attacco possibile ballottaggio Pandev-Favilli. Le ultime sulla formazione rossoblù da “SportMediaset”

FORMAZIONE – Il Genoa cerca punti pesanti in chiave salvezza contro l’Inter di Conte. Davide Nicola sembra orientato a schierare il 4-4-2. In porta Perin, difesa formata da Goldaniga e Zapata, con Criscito e Biraschi sulle fasce. A centrocampo agiranno Schone e Jagiello, sulle corsie esterne pronti Ghiglione e Barreca. In attacco Iago Falque potrebbe partire dalla panchina. Accanto a Pinamonti potrebbe giocare Favilli, in leggero vantaggio sull’ex nerazzurro Pandev.