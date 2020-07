Verona, Setti: “Kumbulla, Inter o Lazio? Bella lotta. Decisione in 15 giorni”

Condividi questo articolo

Intervistato nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato del futuro di Marash Kumbulla, conteso tra Inter e Lazio

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Maurizio Setti, presidente del Verona, sul futuro di Marash Kumbulla, obiettivo di Inter e Lazio. «Sarà una bella lotta. Non lo so, vediamo. Abbiamo certe richieste, ma per noi importante è che siano contenti giocatore e società. È una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni».