FOTO – Lukaku ad Appiano Gentile: “Pianifichiamo la prossima partita”

Romelu Lukaku, trascinatore dell’Inter e assoluto protagonista in Europa League, insieme alla squadra studia e pianifica la prossima partita in programma lunedì 17 agosto.

LA PROSSIMA PARTITA – Romelu Lukaku attraverso i social ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo ad Appiano Gentile insieme al resto della squadra, riunita in cerchio per ascoltare le indicazioni di mister Antonio Conte. La squadra studia e pianifica la prossima partita di Europa League, in programma lunedì prossimo, contro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito il post pubblicato dall’attaccante belga su Twitter e il messaggio: “Pianifichiamo la prossima partita”.