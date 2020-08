Koller (all. Basilea): “Lo Shakhtar metterà in difficoltà...

Koller (all. Basilea): “Lo Shakhtar metterà in difficoltà l’Inter! Partita divertente”

Marcel Koller, allenatore del Basilea, dopo la sconfitta maturata contro lo Shakhtar Donetsk, in conferenza stampa ha parlato anche dell’Inter

CONTRO IL BASILEA – Marcel Koller, allenatore del Basilea, in conferenza stampa parla del percorso in Europa League e della sconfitta maturata contro lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dell’Inter: «Se la squadra avesse giocato un po’ meglio forse saremmo arrivati in semifinale. Abbiamo perso molti giocatori esperti, veloci, e che giocano bene in attacco. In Europa League abbiamo fatto una buona fase a gironi contro avversari difficili. Lo Shakhtar è stato migliore di noi, ha corso tanto in attacco e ha giocato con più sicurezza la palla».

LA SEMIFINALE – Koller dice la sua riguardo la semifinale tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk: «Chi tra Inter e Shakhtar Donetsk? Sono entrambe due squadre fantastiche. Penso che lo Shakhtar darà problemi all’Inter per via della sua velocità. Anche l’Inter difende molto bene e ha giocatori forti in attacco. La partita sarà divertente e interessante. Chi vincerà lo farà con un punteggio minimo. Davvero difficile valutare chi è più forte adesso».

Fonte: shakhtar.com