FOTO – Inter-Empoli, il migliore in campo votato dai tifosi. Ritorno

Ieri sera si è giocata Inter-Empoli e la squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto altri tre punti vincendo per 2-0 a San Siro. I tifosi hanno votato il loro migliore in campo, il club nerazzurro lo ha reso pubblico su Twitter.

MOTM – In una serata come quella di ieri a San Siro è difficile scegliere chi possa essere il migliore in campo. L’Inter ha vinto per 2-0 contro l’Empoli e si sono messi in mostra diversi giocatori: da Federico Dimarco e Alessandro Bastoni fino ai subentrati Denzel Dumfries e Alexis Sanchez. I tifosi hanno però scelto un altro nerazzurro come MOTM di giornata.

Nicolò Barella ha ricevuto l’encomio dal club su Twitter. Che partita del nostro vice-capitano, è un piacevole ritorno tra i top!