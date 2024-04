Sanchez o Thuram? Per Udinese-Inter il dubbio diventa lecito

Alexis Sanchez ha segnato ancora contro l’Empoli, mettendo a referto la sua seconda firma nell’ultimo mese in campionato. Marcus Thuram continua invece a non convincere. Chi sarà il titolare di Udinese-Inter?

RUOLI – In tanti credono che l’intesa tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram sia nata anche grazie al fatto che i due siano stati rassicurati sempre sulla loro titolarità. L’importanza in rosa degli attaccanti non è mai stata messa in dubbio, nei momenti più difficili Simone Inzaghi ha fatto la scelta solita per la sua Inter. L’ultimo periodo però urge probabilmente un intervento, perché l’argentino risulta estremamente stanco e il francese completamente fuori fase.

Sanchez o Thuram? Momenti opposti

CONCORRENZA – Alexis Sanchez ha segnato contro l’Empoli e confermato il suo momento d’oro in stagione. Dal 25 febbraio ha collezionato 3 assist con il Lecce, con l’Atalanta e con il Genoa. Oltre a questi infine la rete su rigore contro il grifone, valsa il momentaneo 2-0 dopo aver imbucato perfettamente Kristjan Asllani. L’infortunio di Thuram in Champions League gli ha permesso di avere più spazio e il cileno lo sta sfruttando al meglio anche ora senza Marko Arnautovic. I suoi numeri sono migliori del titolare ex Borussia Moenchengladbach, che ha colpito l’ultima volta il 16 febbraio con la Salernitana. Di lì in poi il buio più totale.

AVVERSARI – Tutto questo porta a pensare che ci possa essere un ballottaggio tra Sanchez e Thuram per la partita di lunedì prossimo con l’Udinese. Il problema riguarda la caratteristica principale della squadra di Gabriele Cioffi, che punta tanto sulla fisicità dei suoi giocatori e sulla difesa stretta. Un attaccante in più servirebbe in condizioni del genere, per questo Sanchez che agisce molto da dietro non sarebbe una scelta ideale. Da giovedì, quando ricominceranno gli allenamenti, si avrà qualche notizia in più sulle idee di Simone Inzaghi. Ciò che fa ben sperare comunque è l’ingresso di diritto tra gli uomini del momento di Sanchez, che sta oscurando invece il periodo no del compagno Thuram.