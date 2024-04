Inter, la ThuLa si è inceppata? No problem! La forza è una e si vede

L’Inter continua a volare in campionato nonostante un periodo di flessione di Thuram e Lautaro Martinez. La forza della squadra infatti risiede in un’altra caratteristica

VOLA – L’Inter dopo la sosta è ripartita come meglio non poteva. Una vittoria che riporta il sereno dopo un paio di settimane burrascose dovute, soprattutto, al caso Acerbi. A far storcere il naso ai tifosi però è la “ThuLa”: la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Thuram sta vivendo un periodo, comprensibile, di flessione a cui nessuno credeva di assistere in una stagione positiva sia per l’argentino, capocannoniere in Serie A, sia per il francese capace di arrivare in doppia cifra di gol e assist. L’attacco inceppato però non ha fermato la squadra di Inzaghi, capace di vincere 11 delle ultime 12 partite, segno che la forza della squadra risiede in una caratteristica fondamentale.

FORZA – Inzaghi ha a disposizione un gruppo forte, completo e vincente. A turno, per questioni meramente fisiologiche, molti dei protagonisti in campo hanno visto calare il rendimento ma, di fatto, la squadra non ne ha risentito. Tutti riescono a dare il loro contributo sia in zona difensiva che in zona gol: basti pensare che, nelle ultime settimane, spesso a decidere le partite sono stati gol dei difensori. Anche ieri sera, ad aprire le marcature contro l’Empoli, ci ha pensato Dimarco su assist di Bastoni. Contro il Napoli la rete l’aveva siglata Darmian, prima ancora a Bologna era stata decisiva la rete di Bisseck. Insomma, anche con la ‘ThuLa” inceppata la squadra continua a volare: segno di una rosa costruita bene in cui tutti riescono a dare il loro contributo. Con buona pace di chi pronosticava un’Inter totalmente dipendente dai gol di Lautaro Martinez e Thuram…