Inter, ripartenza immediata: altra dimostrazione in campionato

Dopo il pareggio casalingo contro il Napoli, l’Inter rimedia subito e schiaccia nuovamente sull’acceleratore, trovando la vittoria per 2-0 sull’Empoli. Dimostrando per l’ennesima volta in campionato di riuscire a reagire immediatamente.

REAZIONE IMMEDIATA – La vittoria per 2-0 dell’Inter sull’Empoli mostra nuovamente la grande capacità dei nerazzurri in questo campionato di saper sempre ripartire immediatamente dopo uno stop. La prima volta era successo dopo il KO casalingo contro il Sassuolo (l’unico fin qui in Serie A), a cui era seguito lo 0-4 sul campo della Salernitana. Poi dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna, a cui l’Inter ha fatto seguire la vittoria per 0-3 sul campo del Torino. Lo stesso si può dire del 2-1 a San Siro contro il Verona dopo l’1-1 a Marassi contro il Genoa. Una partita che aveva aperto la lunga striscia di vittorie consecutive fino al pari contro il Napoli della scorsa giornata. Dopo cui l’Inter ha fatto seguire, per l’appunto, il 2-0 sull’Empoli. Dimostrando la grande capacità di reagire subito dopo uno stop.