Fiorentina-Inter, Italiano recupera tre giocatori fondamentali! Resta il dubbio

La Fiorentina prepara la sfida di domenica sera contro l’Inter. Dall’allenamento arrivano notizie importanti per Vincenzo Italiano che recupera di fatto ben tre giocatori fondamentali per la rosa viola.

RECUPERI – L’infermeria della Fiorentina si svuota prima dell’importantissima sfida contro l’Inter. Come già successo in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa Italiana, Italiano ha recuperato Nico Gonzalez, bomber della squadra con ben 6 gol realizzati e già convocato contro il Napoli. Anche in Italia l’argentino ha continuato ad allenarsi in gruppo e contro l’Inter sarà convocato, anche se i suoi minuti in campo saranno da gestire. Ma non solo: negli ultimi giorni la Fiorentina ha recuperato altri due giocatori, cioè gli infortunati Dodò e soprattutto Gaetano Castrovilli, quasi sei mesi dopo l’infortunio. Difficile pensare che questi possano addirittura trovare minuti contro l’Inter, forse Nico Gonzalez ma senza forzare troppo il rientro per evitare una ricaduta.