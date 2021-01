Fiorentina-Inter, l’avversario: Prandelli ritrova il sorriso proprio all’ultima

Fiorentina e Inter si sfideranno per la seconda volta in stagione (dopo il 4-3 di San Siro di fine settembre). Ecco come gli uomini di Cesare Prandelli arrivano alla sfida odierna (ore 15.00).

RISALITA – Fiorentina-Inter si terrà per la seconda volta in stagione, e a poche settimane dalla prossima sfida (il 5 febbraio). Proprio i viola tengono a battesimo i nerazzurri, costringendoli alla prima rimonta stagionale per raggiungere il 4-3 finale. Una prestazione che sembrava indirizzare in una certa direzione la stagione viola. Ma così non è stato. In questa Serie A la Fiorentina ha vinto a malapena tre partite, di cui due nelle ultime quattro. Tra queste, c’è l’incredibile 0-3 in casa della Juventus quattro turni fa. Motivo per cui la squadra di Cesare Prandelli non va affatto sottovalutata. Contro il Cagliari, però, ha trovato il primo successo al Franchi dal cambio in panchina (vedi highlights).

STELLE – Il giocatore più in luce di questa Fiorentina è sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha siglato cinque reti nelle ultime sei gare, che hanno portato nove degli attuali diciotto punti dei viola. E già nell’ultimo Fiorentina-Inter al Franchi gelò i nerazzurri, siglando il pareggio nei minuti di recupero. Sarà lui, assieme a Gaetano Castrovilli, l’avversario a cui l’Inter dovrà prestare maggiore considerazioni. Fortunatamente sarà invece assente Franck Ribéry, vero deus ex machina dell’impianto viola. Il francese è ancora fuori per infortunio.

COPPA – Per l’Inter, la sfida di oggi con la Fiorentina sarà l’esordio in Coppa Italia, in questa stagione. I toscani sono invece già al terzo passo verso la finale, in programma il 19 maggio 2021. Finora i viola hanno superato Padova e, nell’ultimo turno, Udinese. Entrambe vittorie di misura: 2-1 per regolare i veneti (raddoppio viola al 32′), 0-1 contro i friulani, sebbene ai tempi supplementari. Ora si giocano gli ottavi: chi passerà il turno per giocare i quarti contro il Milan?