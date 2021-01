Condò: «Eriksen play basso? Giustamente! Visto mai che l’Inter guadagni»

Paolo Condò

Condò promuove Eriksen come play basso, il ruolo che il centrocampista danese farà oggi in Fiorentina-Inter. Il giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport‚ sostiene che Conte deve provare a reinventare l’ex Tottenham, visti i problemi per i trasferimenti.

SCELTA PROMOSSA – Paolo Condò è d’accordo con Christian Eriksen come play basso oggi in Fiorentina-Inter: «Ma giustamente! Il mestiere degli allenatori è questo: ha una rosa, anche se c’è qualche cosa che non ti va perfettamente bene. Soprattutto di fronte evidentemente alla difficoltà di fare un cambio, come con Leandro Paredes di cui si parlava, allora giustamente Antonio Conte si fa venire un’idea: provare a riciclare Eriksen in un altro ruolo. Hai visto mai che guadagni, essendo di altra qualità, un giocatore nuovo in rosa».