Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk: il calendario delle semifinali

L’Europa League stasera ha trovato l’avversario dell’Inter, con il poker dello Shakhtar Donetsk al Basilea (vedi articolo). Vince anche il Siviglia, nel finale, sul Wolverhampton che sbaglia un rigore (vedi articolo). Ecco il calendario delle semifinali, si riprende domenica sera mentre la finale è prevista per venerdì 21 a Colonia.

EUROPA LEAGUE – QUARTI DI FINALE

Wolverhampton-Siviglia 0-1 88′ Ocampos

Shakhtar Donetsk-Basilea 4-1 2′ Junior Moraes, 22′ Taison, 75′ rig. Alan Patrick, 88′ Dodo, 92′ van Wolfswinkel (B)

Inter-Bayer Leverkusen 2-1 15′ Barella, 21′ Lukaku, 24′ Havertz (B)

Manchester United-Copenaghen 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 95′ rig. Bruno Fernandes

In grassetto le squadre qualificate.

SEMIFINALI



Siviglia-Manchester United domenica 16 agosto ore 21 (Colonia)

Inter-Shakhtar Donetsk lunedì 17 agosto ore 21 (Dusseldorf)

Da ora in poi tutte le partite sono in gara secca e in campo neutro, in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori. Qui il tabellone della fase finale di Europa League.