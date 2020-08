Lukaku e il day after di coppa: festeggia con il giustiziere della Juventus

Lukaku ieri è stato uno dei protagonisti assoluti di Inter-Bayer Leverkusen, non solo per il gol del momentaneo 2-0. L’attaccante belga si è divertito, via Twitter, a rispondere a un elogio da parte di un giocatore che la Juventus conosce bene: Depay, autore della rete che ha mandato a casa i bianconeri dalla Champions League.

IL COMMENTO – “Lo sapevi già fratello mio”. Così Romelu Lukaku, sul suo account ufficiale Twitter, in risposta a Memphis Depay. L’attaccante del Lione, nel corso del pomeriggio, aveva celebrato la prova del belga in Inter-Bayer Leverkusen di ieri sera.