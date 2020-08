PedullÃ : “Inter, il punto su Sensi, Gagliardini e Vecino! Lazaro ha 2 opzioni”

Pedullà: “Inter, il punto su Sensi, Gagliardini e Vecino! Lazaro ha 2 opzioni”

Alfredo Pedullà ha parlato anche dell’Inter nel corso di “Sportitalia Mercato”. Il giornalista, in particolare, ha fatto il punto sul centrocampo dal punto di vista delle uscite

IL PUNTO – Così Alfredo Pedullà sull’Inter: «Su Stefano Sensi non ho novità di mancato riscatto, poi le cose possono cambiare. Io penso che Roberto Gagliardini possa andare, che possa andare Matias Vecino. Prenderanno più di un centrocampista. Su Sensi fino a pochi giorni fa l’Inter aveva dato garanzie certificate da Giovanni Carnevali (vedi articolo, ndr) che si aspetta il riscatto da parte dell’Inter. Valentino Lazaro ha due opzioni in Bundesliga molto concrete, il Borussia Monchengladbach e il Lipsia. Tornerà per poi andare altrove».