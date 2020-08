Europa League, Ocampos decide Wolverhampton-Siviglia prima del gong!

Condividi questo articolo

L’Europa League scopre la sua ultima semifinalista a pochi minuti dalla fine di Wolverhampton-Siviglia. Non servono i supplementari, ci pensa Ocampos a dare appuntamento al Manchester United nell’ultimo turno prima della finale

BEFFA SPAGNOLA – Clamoroso ciò che accade a Duisburg. Al 15′ il Wolverhampton sbaglia un rigore con Raul Jimenez e gli inglesi vengono puniti prima del triplice fischio finale. La firma decisiva è quella dell’ex milanista Lucas Ocampos, che all’88’ porta in vantaggio il Siviglia per lo 0-1 finale. Da segnalare l’assist di Ever Banega, ex Inter che ha fatto ritorno in Spagna dopo una sola stagione. Grazie a questo risultato il Siviglia approda alle semifinali di UEFA Europa League, dove sfiderà un’altra squadra inglese. Ad attendere gli spagnoli ci sarà il Manchester United, con cui il Siviglia si giocherà l’accesso alla finale contro la vincente di Inter-Shakthar Donetsk (vedi risultato di Shakthar-Basilea, ndr).