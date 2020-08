Tabellone Europa League: domani Inter-Getafe, il calendario delle partite

L’Europa League domani avvia un “nuovo” tabellone, come mai era successo nella storia del torneo. Inter-Getafe sarà la prima partita a eliminazione diretta, finali escluse, che si giocherà in gara secca e in campo neutro, seguita poi giovedì da Siviglia-Roma. Ecco il calendario con tutti i turni previsti fino alla finale di Colonia.

TABELLONE EUROPA LEAGUE 2019-2020



CALENDARIO OTTAVI DI FINALE

Copenaghen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1) mercoledì 5 agosto ore 18.55

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1) mercoledì 5 agosto ore 18.55

Inter-Getafe mercoledì 5 agosto ore 21, Gelsenkirchen

Manchester United-LASK (andata 5-0) mercoledì 5 agosto ore 21

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1) giovedì 6 agosto ore 18.55

Siviglia-Roma giovedì 6 agosto ore 18.55, Duisburg

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0) giovedì 6 agosto ore 21

Wolverhampton-Olympiakos (andata 1-1) giovedì 6 agosto ore 21

TABELLONE FASE FINALE EUROPA LEAGUE

CALENDARIO QUARTI DI FINALE

3 Vincente Inter/Getafe-Vincente Rangers/Bayer Leverkusen lunedì 10 agosto ore 21, Dusseldorf

2 Vincente LASK/Manchester United-Vincente Istanbul Basaksehir-Copenaghen lunedì 10 agosto ore 21, Colonia

4 Vincente Olympiakos/Wolverhampton-Vincente Siviglia/Roma martedì 11 agosto ore 21, Duisburg

1 Vincente Wolfsburg/Shakhtar Donetsk-Vincente Eintracht Francoforte/Basilea martedì 11 agosto ore 21, Gelsenkirchen

CALENDARIO SEMIFINALI

1 Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 2 domenica 16 agosto ore 21, Colonia

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 1 lunedì 17 agosto ore 21, Dusseldorf

FINALE

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 venerdì 21 agosto ore 21, Colonia

Tutte le partite dai quarti di finale in poi si giocano in gara secca, in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori. Lo stesso si applica per i due ottavi di finale di Europa League già in programma in Germania, Inter-Getafe e Siviglia-Roma.