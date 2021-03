Eriksen sì o no? Oggi giornata chiave per valutarlo in vista di Torino-Inter

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Eriksen sarà valutato oggi in vista di Torino-Inter. Il centrocampista danese è in dubbio e potrebbe dare forfait, ma le ultime notizie sulle sue condizioni lasciano aperto uno spiraglio per la partita in programma domani alle ore 15.

CE LA FA O NO? – Arturo Vidal non giocherà Torino-Inter, ma a sorpresa potrebbe recuperare Christian Eriksen. Ieri pomeriggio è uscita la notizia della leggera infiammazione al ginocchio sinistro per il danese (vedi articolo), un problema in più per Antonio Conte che rischia di trovarsi con due opzioni in meno a centrocampo. Si è subito pensato a Roberto Gagliardini, per completare il terzetto in mezzo con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, intoccabili anche se diffidati. Nella tarda serata di ieri, però, sono arrivate notizie confortanti sulle condizioni dell’ex Tottenham (vedi articolo). Eriksen è in dubbio, ma il problema è meno grave del previsto. Oggi, nell’allenamento di rifinitura che precede la partenza per Torino, sarà valutato. Se darà buone risposte ecco che le possibilità di vederlo titolare aumenterebbero sensibilmente. Non ci saranno annunci ufficiali, perché come noto la società non dà i convocati e Antonio Conte non fa nemmeno conferenza stampa (vedi articolo). Tuttavia qualche spiraglio per Eriksen dal 1′ in Torino-Inter c’è.