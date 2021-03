Eriksen ce la fa per Torino-Inter? Problema meno grave del previsto – SI

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Eriksen è in dubbio per Torino-Inter, dopo il problema al ginocchio emerso in giornata (vedi articolo). Il danese però non è escluso che dia forfait per la partita di domenica: secondo Sportitalia ci sono possibilità di vederlo addirittura titolare.

ALLARME RIENTRATO? – Christian Eriksen oggi si è allenato a parte in via precauzionale, entrando così in dubbio per Torino-Inter. Il danese lamenta un’infiammazione al ginocchio sinistro, ma si tratta di un fastidio lieve. Problema da valutare, ma non così preoccupante come sembrava in un primo momento. Lo staff tecnico l’ha tenuto a parte per evitare ulteriori guai, con Eriksen che si è allenato da solo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, dall’Inter c’è ottimismo per un recupero in vista di domenica. Non è quindi da scartare la possibilità di vedere Eriksen titolare a Torino, anziché Roberto Gagliardini.