Conte, niente conferenza stampa domani prima di Torino-Inter

Conte non terrà la consueta conferenza stampa prepartita di Torino-Inter. Per l’allenatore saltano del tutto le sue parole in vista del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15.

NIENTE CONFERENZA – Antonio Conte non sarà protagonista della conferenza stampa domani in vista di Torino-Inter. L’allenatore non parlerà nemmeno dopo la partita, in programma domenica alle ore 15. Questo perché è squalificato, dopo l’ammonizione contro l’Atalanta (vedi articolo). In panchina andrà il suo vice, Cristian Stellini, che farà anche le interviste del dopogara. Conte tornerà in panchina sabato 20 marzo contro il Sassuolo, nell’ultima partita prima della sosta.