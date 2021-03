ESCLUSIVA – Damiani: «Agoumé-Monza? Non solo! L’Inter ha fatto un investimento»

Agoumé, giovane centrocampista francese di proprietà dell’Inter, è attualmente in prestito allo Spezia ma non sta trovando lo spazio desiderato. Diversi top club lo seguono, ma l’Inter non lo lascerà andar via così facilmente. Oscar Damiani, che ha collaborato con il suo procuratore (Djibril Niang) a trasferirsi all’Inter, ai nostri microfoni ha parlato del suo futuro e non solo.

TANTI CLUB – Agoumé non sta trovando il giusto minutaggio e la giusta continuità allo Spezia, dove l’Inter lo ha mandato in prestito sperando di fare esperienza. Oscar Damiani, che ha contribuito al suo trasferimento in Italia, ai nostri microfoni è tornato a parlare così: «Monza? Tanti club seguono il ragazzo. Al termine di questo campionato valuteremo le offerte insieme all’Inter. Il giocatore potrebbe tornare a Milano e poi valuteremo. Lui è uno dei migliori al mondo tra i 2002 e desidera giocare di più rispetto lo Spezia! Quando è stato scelto ha sempre fatto bene, poi il tecnico ha fatto altre scelte che noi abbiamo rispettato. Ha solo un anno di contratto con i nerazzurri quindi dovremmo vedere anche questo. Loro hanno investito molto su di lui, il club lo stima molto. Il momento economico è anche difficile».

Si ringrazia Oscar Damiani per la disponibilità mostrata nell’intervista.