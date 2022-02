Dumfries: «Ho chiesto di giocare per l’Olanda, era il mio sogno. Vi spiego»

L’Inter, dopo il pareggio a Napoli, è pronta a tornare a San Siro. E l’avversario sarà di tutto rispetto. Mercoledì infatti arriva il Liverpool di Klopp in Champions League nel primo round degli ottavi di finale. Una sfida tosta dove Denzel Dumfries sarà protagonista.

VOLONTA’ – L’Inter alle 21 mercoledì ospita il Liverpool a San Siro negli ottavi di finale di andata di Champions League. Protagonista sarà Denzel Dumfries con l’olandese che ha parlato ai microfoni di UefaTv (vedi articolo). Nella prima parte dell’intervista però, quella dedicata alle sue origini, Dumfries ha ricordato un piccolo aneddoto. «Ho sempre voluto diventare un calciatore professionista, ero convinto di questo. Ho sempre sognato di giocare per l’Olanda un giorno e sapevo che sarebbe successo un giorno. Così ho contattato la KNVB (Federazione calcistica olandese, ndr) e chiesto se potevo cambiare nazionalità in seguito (Dumfries originario dell’Aruba, ndr). MI hanno detto che era molto strano un messaggio simile considerando che giocavo per il Barendrecht. Ma volevo sapere se potevo cambiare se non avessi giocato nessuna partita internazionale. Quando sono andato al Psv sapevo che sarei arrivato in Nazionale, era una conseguenza logica. Senza vincere niente finché non sono arrivato lì il mio gioco è migliorato. Ho fatto il mio debutto in Champions League e poi con l’Olanda e ho imparato molto e compreso il mio livello».