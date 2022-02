Dumfries: «Inter? Scelta giusta. Vogliamo vincere e credo che…»

L’Inter alle 21 mercoledì ospita il Liverpool a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League. I nerazzurri vogliono giocare questa grande partita con tutto lo stadio pronto a spingerli. Protagonista sarà Denzel Dumfries.

SCELTA – L’Inter contro il Liverpool sarà chiamata alla grande prestazione. Servirà un’impresa per piegare i Reds a domicilio e aggiudicarsi il primo round degli ottavi di Champions League. Ecco il pensiero di Denzel Dumfries nell’intervista rilasciata ai microfoni di UefaTV. «Il cibo per gli italiani è molto importante. Due settimane fa erano arrabbiati con me perché ho aggiunto il pollo alla pasta. Ho mangiato pasta, pollo e pesto nello stesso piatto. E questo è stato un insulto per loro e ho capito che non avrei dovuto più farlo (ride, ndr). Quando ho capito che l’Inter faceva sul serio con me mi sono convinto che fosse la scelta più giusta. Siamo una grande squadra. Giochiamo benissimo a calcia e ci divertiamo. Siamo focalizzati e concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono convinto che possiamo continuare così».