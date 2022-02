Inter, ecco il bilancio dei costi per i giocatori comprati

L’Inter mercoledì alle 21 si appresta a giocare contro il Liverpool per gli ottavi di andata di Champions League. I nerazzurri si giocano una gran parte di stagione contro i Reds con l’impegno che è tutt’altro che semplice. Intanto però è uscito un documento che riporta le cifre delle varie operazioni.

BILANCIO – L’Inter in estate scorsa ha perso Romelu Lukaku e Hakimi con due cessioni importanti per sanare l’ambiente nerazzurro. Marotta e Ausilio hanno portato a Milano Dumfries (vedi articolo), Dzeko e Correa oltre a Calhanoglu (a zero). Calcio e Finanza poco fa ha rilasciato un articolo che riporta proprio le cifre spese in questo anno comprendendo anche Barella per l’aumento del costo storico dovuto a pagamenti di bonus al Cagliari per 2 milioni di euro. Di seguito tutte le operazioni in entrata e i relativi costi di acquisizione, per un totale di 69,226 milioni di euro.

Correa Carlos Joaquin (Lazio ) – 33,387 milioni di euro

Silas Sinan Erhen Thorup (Kobenhavn) – 0,450 milioni di euro

Zuberek Jan (SPAL) – 0,132 milioni di euro