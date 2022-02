Clamoroso FIFA: si deve rigiocare Brasile-Argentina!

L’Inter mercoledì riceve il Liverpool a domicilio per la sfida di andata degli ottavi di Champions League. Una sfida difficile sulla carta. Intanto però arriva una notizia dalla FIFA che riguarda le qualificazioni a Qatar 2022, Brasile-Argentina.

DECISIONE – Ha veramente del clamoroso. Vi ricordate Brasile-Argentina del 5 settembre 2021 rinviata per i casi di Covid nell’albiceleste e l’irruzione in campo della polizia brasiliana (vedi articolo). La decisione su questa partita è appena arrivata con la FIFA che ha deciso che il match andrà rigiocato. Ecco cosa contiene il comunicato (vedi articolo).

La Commissione Disciplinare FIFA ha preso le sue decisioni in relazione alla partita Brasile – Argentina. Dopo un’approfondita indagine sui vari elementi e alla luce delle normative applicabili, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso che la partita dovrà essere rigiocata in una data e in un luogo stabiliti dalla FIFA. Inoltre, la Commissione Disciplinare FIFA ha concluso che l’abbandono della partita è derivato da diverse carenze delle parti coinvolte nelle rispettive responsabilità e/o obblighi in relazione alle prime. In quanto tale, la Commissione Disciplinare FIFA ha anche deciso:

Condannare la Federcalcio brasiliana al pagamento di una sanzione di CHF 500.000 per infrazioni relative all’ordine e alla sicurezza.

al pagamento di una sanzione di per infrazioni relative all’ordine e alla sicurezza. Di condannare la Federcalcio argentina al pagamento di un’ammenda di CHF 200.000 per il mancato rispetto degli obblighi in materia di ordine e sicurezza, preparazione e partecipazione alla partita.

al pagamento di un’ammenda di per il mancato rispetto degli obblighi in materia di ordine e sicurezza, preparazione e partecipazione alla partita. Condannare la Federcalcio brasiliana e la Federcalcio argentina al pagamento di una multa di CHF 50.000 ciascuna per abbandono della partita.

Di sopendere i giocatori argentini Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero per due (2) partite ciascuno per non aver rispettato il Protocollo FIFA Return to Football International Match. Una partita in più dunque per Lautaro Martínez e Joaquin Correa, sempre convocati dal ct Scaloni con l’Argentina.