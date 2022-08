Dimarco sprinta su Gosens: nuovo ruolo per Inter-Spezia, Inzaghi valuta – CdS

Dimarco ha fatto bene a Lecce e questo può garantirgli la riconferma in Inter-Spezia (sabato ore 20.45), seppur in un un nuovo ruolo. Il Corriere dello Sport parla di valutazioni in corso per Inzaghi, che riguardano anche Gosens.

A SINISTRA – Lecce-Inter ha visto Federico Dimarco fra i protagonisti e Robin Gosens fra i giocatori ancora in ritardo di condizione. Il difensore italiano, schierato terzo di difesa, si è reso utile anche in fase di costruzione, avviando l’azione dello 0-1 di Romelu Lukaku. Dal tedesco ex Atalanta, invece, poche indicazioni e una forma fisica ancora precaria. Motivo per cui Simone Inzaghi, in vista di Inter-Spezia, nelle prove tattiche di formazione che farà tra oggi e domani dovrà scegliere chi schierare largo a sinistra. Per il Corriere dello Sport ci sono due opzioni: insistere su Gosens, sperando che con più minuti nelle gambe aumenti la condizione, o sfruttare la già buona forma di Dimarco. Quest’ultimo, però, ormai può essere considerato un jolly sia come terzo centrale sia come esterno a tutta fascia.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.