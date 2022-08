Acerbi solo fra le (due) alternative, da Lotito una pretesa. Dubbi Inter – CdS

Acerbi segue Akanji (vedi articolo) come nome per la difesa dell’Inter, alla ricerca di un ultimo acquisto per completare la rosa. Il Corriere dello Sport mantiene il giocatore della Lazio (non l’unico) fra le opzioni, nonostante Lotito sia deciso su un punto.

L’ALTERNATIVA – Francesco Acerbi è ai margini della Lazio, tanto che non si allena nemmeno col gruppo. Pur essendo in uscita, c’è un grosso ostacolo chiamato Claudio Lotito: il presidente biancoceleste, scrive il Corriere dello Sport, non vuole lasciarlo partire gratis ma chiede una cessione a cinque milioni o un prestito con obbligo di riscatto alla stessa cifra. Motivo per cui ci sono dubbi dell’Inter su Acerbi, non solo sulla valutazione ma anche sull’età (34 anni compiuti il 10 febbraio). Manuel Akanji resta il favorito, ma ci sono difficoltà nell’arrivare a un accordo col Borussia Dortmund. Acerbi, di contro, conosce già Simone Inzaghi e sarebbe favorito nell’inserimento immediato. Per lui l’Inter può spingersi fino a un prestito gratuito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Se ne riparlerà negli ultimi giorni residui di mercato, contando sul fatto che alla Lazio è ormai ai margini ma ha tre anni di contratto. Acerbi non è l’unico nome alternativo ad Akanji: più staccato Japhet Tanganga (Tottenham, proposto anche al Milan ma solo in presitto con obbligo di riscatto), poi da vedere se ci saranno esuberi dalle big europee.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno