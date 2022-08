Inter-Spezia, pochi cambi per Inzaghi ma uno scontato. Ipotesi in attacco – CdS

Due giorni a Inter-Spezia: sabato alle 20.45 squadre in campo per l’anticipo della seconda giornata di Serie A. Inzaghi fra oggi e domani valuterà la formazione e non dovrebbero esserci grossi cambi, secondo il Corriere dello Sport.

COPIA O QUASI – La formazione iniziale di Simone Inzaghi per Inter-Spezia dovrebbe ricalcare quella vista a Lecce sabato scorso. Questa l’ipotesi del Corriere dello Sport, con Federico Dimarco principale dubbio più per il ruolo che per la presenza in campo (vedi articolo). Sembra scontato il ritorno dal 1′ di Alessandro Bastoni, che aveva cominciato in panchin al Via del Mare. Con lui favoriti Stefan de Vrij e Milan Skriniar per completare la difesa. I tre di centrocampo sono obbligati: Marcelo Brozovic davanti alla difesa, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu interni vista l’assenza di Henrikh Mkhitaryan. In attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con un’ipotesi: farli riposare a gara in corso. Questo, ovviamente, a patto che la situazione di punteggio di Inter-Spezia permetta l’ingresso di Joaquin Correa ed Edin Dzeko al loro posto e non in aggiunta come a Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.