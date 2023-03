Dimarco non convocato contro la Fiorentina! Altra partita nel mirino – SI

Federico Dimarco secondo quanto riportato da Sportitalia, contro la Fiorentina non ci sarà. Questa la scelta di Simone Inzaghi per la sfida in programma sabato 1 aprile alle 18.

PRECAUZIONE – Federico Dimarco non sarà convocato per la sfida con la Fiorentina. L’esterno italiano non è riuscito a recuperare in tempo dopo il problema al retto femorale accusato contro la Juventus. Questo il motivo della non convocazione per la sfida di domani alle 18 a San Siro. Secondo Sportitalia, lo staff spera di recuperarlo per il match di andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Fonte: Sportitalia