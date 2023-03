Onana: «Con il porto difesa impeccabile! Io comandante dell’Inter»

André Onana in un’intervista concessa a BeIN Sports ha parlato principalmente della qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League.

PASSAGGIO DEL TURNO – André Onana in un’intervista torna a parlare della grande prestazione difensiva dell’Inter contro i portoghesi in Champions League: «Contro il Porto il merito non è stato solo mio, ma di tutta la difesa. Abbiamo affrontato una grande squadra, il merito è di tutto il reparto perché è stato impeccabile. Il portiere è un comandante. In quanto tale non serve la fascia: sono io che do le istruzioni ai miei compagni. Devo fare di tutto per guidare la squadra».

Fonte: BeIN Sports